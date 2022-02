Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gaat er alles aan doen om de overwinsten van de energieleveranciers aan te pakken. Want sommigen plukken wel degelijk de vruchten van de hoge energieprijzen. Zo boekten de gascentrales in 2021 volgens energieregulator CREG de hoogste winst maar liefst in vijftien jaar.