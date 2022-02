Na drama met Jesse (5): had het station beter beveiligd moeten worden? Infrabel geeft duiding

Hoe is een kind van 5 jaar in een spoortunnel beland?

Het wordt stilaan duidelijk dat het kind zelf naar het station is getrokken. En de roltrap naar de onderste verdiepingen heeft genomen. Daar stopt onder andere de zeer drukke trein van en naar Brussel. Het kind wandelde er naar het einde van het perron, passeerde daarbij een verbodsbord en geraakte zo op de sporen. De jongen kon zo de tunnel inlopen.

Moet die plek beter beveiligd worden?

Infrabel wil niet vooruitlopen op de feiten en wacht het onderzoek af. “Er staat op het einde van het perron een verbodsbord. Maar we weten uiteraard dat een kind dit niet kent. Het perron is verder niet afgesloten. Dat had hier mogelijk een oplossing kunnen zijn. Maar dan zou je al bijna de volledige tunnel moeten afsluiten als je wil vermijden dat mensen de tunnel kunnen in lopen. Het is onrealistisch om te denken dat de volledige spoorlijn beveiligd kan worden”, zegt woordvoerder Thomas Baeken. “We wachten het onderzoek van het parket af. Als daaruit blijkt dat er maatregelen genomen kunnen worden, dan gaan we dat zeker bekijken.”

Hoe zou het station beter beveiligd kunnen worden?

“Los van deze zaak hebben wij een lijst met zo’n 50 stations die een hotspot vormen voor spoorlopers. In die stations proberen we zeer gerichte maatregelen te nemen. Dat kan door extra camerabeveiliging. Maar dat kan bijvoorbeeld ook door een afscheiding te plaatsen tussen de twee sporen. Een maatregel die niet overal mogelijk is. De vraag is of dergelijke maatregelen hier hadden kunnen helpen? Dat is nog volstrekt onduidelijk.”

Had het treinverkeer sneller stilgelegd kunnen worden?

Volgens het parket vertrok Jesse om 14.15 uur uit de McDonald’s op de De Keyserlei. Uit camerabeelden bleek dat het kind op eigen houtje in de tunnel geraakt en daar vervolgens aangereden wordt door een passerende trein om 14.41 uur. Pas om 16 uur legt Infrabel het treinverkeer stil. De jongen wordt kort nadien aangetroffen door een andere treinbestuurder. “Er bestaat een noodprocedure. De politie, de brandweer, maar ook burgers kunnen rechtstreeks het treinverkeer laten stilliggen als dat nodig is. Bij een auto die vast zit op een overweg, doen we dat ook. Een telefoontje is genoeg om het treinverkeer stil te leggen. Wij hebben dat ook maandagmiddag ook gedaan, onmiddellijk toen we verwittigd werden.”

(nba)