Verdachte in de cel voor poging tot ontvoeren van 12-jarig meisje op Brusselse tram

Er is een verdachte opgepakt voor de poging tot ontvoering van een 12-jarig meisje, vorige week dinsdag op een Brusselse tram. Dat meldt Sudinfo en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De man verschijnt woensdag voor de Brusselse raadkamer. Die moet zich uitspreken over de verlenging van zijn voorlopige hechtenis.

De ontvoeringspoging vond vorige week dinsdagnamiddag plaats. Het meisje zat samen met een vriendin op een tram die in de richting van het station Brussel Zuid reed. Toen het meisje haar plaats afstond aan een andere passagier, werd ze benaderd door een onbekende man, die haar halsketting betastte.

Aan de volgende halte, Lemonnier, stapte de man uit en probeerde hij het meisje mee te trekken. Verschillende passagiers konden dat verhinderen, en konden verhinderen dat de man opnieuw op de tram stapte.

Klacht ingediend

Aan de volgende halte, het Zuidstation, stapte het meisje uiteindelijk uit met één van de getuigen, die bij haar bleef tot haar ouders haar kwamen halen. De ouders dienden vervolgens klacht in bij de federale spoorwegpolitie.

Het onderzoek naar de feiten heeft de voorbije dagen geleid tot de arrestatie van een verdachte. Volgens Sudinfo zou het gaan om een 30-jarige man, I.K. die bij het gerecht al gekend was voor bedreigingen. Wat zijn motieven voor de ontvoeringspoging zouden geweest zijn, is nog onduidelijk. Het Brusselse parket geeft voorlopig geen verdere commentaar over het onderzoek.