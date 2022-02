Philippe Clement plaatst zich met Monaco voor halve finales van de beker

Philippe Clement plaatste zich dinsdagavond met AS Monaco voor de halve finales van de Coupe de France. Zijn ploeg klopte in eigen huis tweedeklasser Amiens en maakt nog kans op een eerste bekerwinst sinds 1991.

Hij won al een beker als speler (met Genk) en als assistent-trainer (met Club Brugge). Als trainer lukte het nog niet, maar waarom niet dit seizoen? Met AS Monaco zit Philippe Clement alleszins bij de laatste vier in de Coupe la France, dankzij de 1-0-zege dinsdagavond tegen Amiens.

Monaco had in het weekend vertrouwen opgedaan door Lyon te kloppen en klom al snel op voorsprong. Een hoge corner werd weggewerkt maar in de voeten van Aurélien Tchouameni, die beheerst binnen trapte. De 22-jarige defensieve middenvelder, die al zeven caps voor Frankrijk telt, is een van de goudhaantjes van de club en toonde nog eens waarom.

© AFP

Het nummer veertien in de Ligue 2 gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Het kon Monaco af en toe pijn doen, maar aanvallers Akolo en Badji misten kansen, Lomotey kopte vrijstaand een corner naast en doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Ook zijn eigen ploeg creëerde voor rust de nodige kansen, maar defensief heeft Clement dus nog werk.

Na rust liet Vanderson al snel de 2-0 liggen, maar die kwam er toch via Kevin Volland, na een knappe actie en assist van Akliouche. Voor de Duitse spits de elfde goal van het seizoen en zo leek de match zo goed als gespeeld. Vlak voor het uur mocht Eliot Matazo (19), de Belgische middenvelder, invallen. Hij beging al snel een overtreding aan de rand van de zestien, maar gelukkig voor hem net erbuiten en het werd niet afgestraft. Een detail was het, in de felbevochten maar uiteindelijk logische zege van Monaco. Het plaatste zich als eerste voor de halve finales, die op 1 en 2 maart worden gespeeld. Vorig seizoen bereikte het al de finale, maar die verloor het van PSG.