Slachtoffers van seksuele agressie door Amerikaanse gynaecoloog krijgen 243 miljoen schadevergoeding

De universiteit van Californië (UC) gaat 243 miljoen dollar (205 miljoen euro) schadevergoeding uitkeren aan zowat 200 vrouwen die een gynaecoloog, verbonden aan het universitair netwerk, beschuldigen van seksuele agressie. Dinsdag raakte het akkoord, dat in der minne werd geregeld, bekend. De oudste klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag door deze man, James Heaps, dateren van 1983.

Er zijn klachten van honderden vrouwen, die de universiteit er verder van beschuldigen zijn gedrag toe te dekken en, ondanks meldingen, niets ondernomen te hebben tegen hem. “Het gedrag dat aan Heaps wordt toegeschreven is verwerpelijk en gaat in tegen de waarden van de universiteit”, klinkt het nu in een persbericht van de universiteit, die ook “de moed van de vrouwen bewondert die zich gemeld hebben”.

Het akkoord komt bovenop een eerdere class action door meer dan 5.000 patiëntes, die leidde tot een schadevergoeding van 73 miljoen dollar.

Er loopt tegelijk ook nog een rechtszaak voor een Californische rechtbank, waarin Heaps zich zal moeten verantwoorden voor seksueel misbruik waarvan zeven vrouwen slachtoffer werden.

Mocht blijven werken

Eind 2017 waren de eerste aantijgingen over Heaps binnengekomen bij de bevoegde dienst van de universiteit, hoewel de eerste klachten al jaren eerder gedaan waren. Er werd toen een formeel onderzoek geopend, maar al die tijd mocht Heaps patiëntes blijven zien. In juni 2018 werd hij aan de deur gezet, en in juni 2019 werd hij opgepakt en aangeklaagd, wat ertoe leidde dat meer vrouwen naar voren kwamen.

Volgens mediaberichten was Heaps de best betaalde arts binnen het ziekenhuisnetwerk van UC. Hij werkte bijna 35 jaar als gynaecoloog.