Nachtclubs heropenen de deuren op 18 februari

Of het Overlegcomité het nu toelaat of niet, de nachtclubs willen op 18 februari de deuren weer openen. “Veel te lang al moet onze sector met lede ogen aanzien hoe het maatschappelijk leven weer op gang trekt. Maar wij zitten nog steeds in de onzekerheid”, aldus Steven Van belle van nachtclub Fuse.

“We hadden gehoopt op de coronabarometer maar ook daar geen letter over het nachtleven. Daarom nemen we het heft in eigen handen”, zegt Van belle. “Wij gaan op 18 februari weer open zoals vanouds.”

“Het is genoeg geweest, ook wij staan op”, zeggen de deelnemende clubs en zalen in een gemeenschappelijk en over de taalgrenzen gedragen noodkreet. “Na blijvende onduidelijkheid, totaal geen perspectief en de huidige financiële situatie waarin we ons vandaag bevinden, heeft een verenigde uitgaanssector besloten het heft in eigen handen te nemen.”

Heft in eigen handen

Dat heft in eigen handen nemen, is de deuren wagenwijd opengooien en nachtraven laten feesten. Ook al geeft de overheid daar op het Overlegcomité van aanstaande vrijdag nog geen toelating voor. “Ons seizoen loopt tot het einde van april. Dan is het beste er wel af”, zegt Sam Schnabel van Club Vaag in Antwerpen. “We willen meepakken wat nog mee te pakken valt.”

Schnabel zegt dat de sector mentaal op is, van bezoeker tot organisator. “Om te beginnen de feestvierende jeugd, die is haar favoriete uitlaatklep kwijt. Maar ook wij als nachtclubuitbaters zijn leeg. Onze sector is de enige die in deze coronacrisis een jaar en tien maanden gesloten geweest is. Het is hoogdringend tijd om opnieuw te openen. Laat dit een drukkingsmiddel zijn op het Overlegcomité.”

Breed gedragen heropening

De mededeling werd ondertekend door nachtclubs van Brussel, Wallonië en Vlaanderen. “Hoeveel er precies gaan meedoen, is niet duidelijk. Maar de grote zoals Versuz, Ampère, Club Vaag en Red and Blue doen al zeker mee. Wij verwachten alleszins dat de heropening breed gedragen zal worden.”

Momenteel moet je binnen in een horecazaak nog steeds een mondmasker dragen als je rechtstaat. De horeca moet ook nog steeds om middernacht de deuren sluiten. Welke maatregelen de uitbaters zullen hanteren, is nog niet beslist. “Maar een mondmasker of een sluitingsuur om middernacht is niet haalbaar voor ons. Dergelijke maatregelen worden er ook niet gehandhaafd bij illegale ondergrondse feestjes of huisfeestjes. Het is tijd dat er gekeken wordt naar de realiteit.”

(nba)