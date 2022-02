Mogen ze in Mechelen stiekem dromen van de top vier? “Malinois is zeker geen chanceploeg”

Met nog twee wedstrijden in te halen, tegen OH Leuven en tegen KRC Genk, staat KV Mechelen op een zevende plek. Zelfs de Champions’ play-offs zijn nog niet helemaal buiten schot. Dat merkte ook onze voetbalpodcast Sjotcast op. Nochtans lijkt die zevende plek op het eerste gezicht onverdiend.

Met 42 doelpunten staat KV Mechelen in de subtop van het klassement qua gemaakte doelpunten. Op zich niks bijzonder dus. Een heel ander verhaal zijn de expected goals. In dat klassement prijkt Malinois met een xG van 26 doelpunten op de laatste plaats, zelfs Seraing en Beerschot hebben een hogere xG. Op basis van die statistiek zou dus geen enkele ploeg zo weinig doelpunten scoren als KV Mechelen.

Geluk of hyperefficiënt?

Hebben ze dan gewoon geluk of zijn ze hyperefficiënt? “Initieel denk je dat ze gigantisch efficiënt zijn”, vertelt Guillaume Maebe in Sjotcast. “Maar als je kijkt naar de beelden, is dat niet het geval. Dan zie je dat KV Mechelen de grenzen van de expected goals aantoont.” Om de expected goals te berekenen worden ook strafschoppen, corners en afstandsschoten mee in rekening gebracht. “Zo zijn tien schoten op doel van buiten de grote rechthoek evenveel waard als één grote kans oog in oog met de doelman. Je kan dus makkelijk je xG opstapelen.”

Wouter Vrancken haalt het maximum uit de Mechelse kern. — © Dirk Vertommen

“KV Mechelen schiet beduidend minder vanop afstand en ze hebben het minst aantal schoten van alle ploegen, maar 16% van hun schoten belandt wel in doel. In dat opzicht doet enkel Union beter.” Is dat dan een tactische richtlijn van coach Wouter Vrancken? “Klopt”, zegt Guillaume. “Ze proberen veel kansen te creëren in de buurt van het doel van de tegenstander. Ze schieten eigenlijk nauwelijks van ver op doel, al is revelatie Nikola Storm daar wel een beetje een uitzondering op.”

Zwakke defensie

Offensieve weelde in overvloed dus, maar defensief knelt het schoentje. “Ze krijgen evenveel potentiële kansen tegen als een degradatiekandidaat. In dat klassement bengelen ze samen met Seraing onderaan. Als ze de verdedigers naar hetzelfde niveau zouden kunnen tillen, is een ticket voor de Champions’ play-offs zeker mogelijk.”

Beluister hier de volledige aflevering van Sjotcast: