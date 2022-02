Ook Engelse voetbalfans misdragen zich bij terugkeer in stadions: ‘Cocaïnegebruik grote oorzaak’

Volgens de Engelse autoriteiten is cocaïnegebruik een grote oorzaak van het supportersgeweld in voetbalstadions. Afgelopen week waren er opnieuw verschillende incidenten tijdens en na FA Cup-wedstrijden.

Tijdens de wedstrijd in de FA Cup tussen Millwall en Crystal Palace “waren er verschillende druggebruikers in de toiletten”, aldus de chef van het lokale politiekorps. In een rapport maakten de autoriteiten bekend dat het gebruik van cocaïne een van de oorzaken is voor het terugkerende geweld in voetbalstadions. Daarnaast heeft ook het einde van de lockdown, waardoor de fans uitbundiger zijn, er mee te maken.

De laatste zes maanden zijn er al meer dan 800 arrestaties gebeurd in en rond Engelse voetbalstadions. Het laatste incident deed zich voor tijdens de FA Cup-wedstrijd tussen Nottingham Forest en Leicester City. Een losgeslagen supporter van Leicester bestormde het terrein net voor een penalty en viel de Nottingham-spelers aan.

Na de wedstrijd zorgden supporters van Leicester nog voor onrust in het stadscentrum van Nottingham. Compleet onverantwoord gedrag.