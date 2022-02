“Het voelde ongemakkelijk, niet passend”: Nederlands Kamerlid stapt op na beschuldigingen van ‘ongepast gedrag’

Het Nederlandse Kamerlid Gijs van Dijk is in opspraak gekomen voor ‘ongepast gedrag’ tegenover vrouwen. Er is in 2019 al een klacht tegen hem ingediend, en nu zijn er nieuwe beschuldigingen. Het lid van de socialistische PvdA biedt zijn excuses aan, en stapt op.

Volgens de NOS luidt de beschuldiging dat Gijs van Dijk verschillende vrouwen tegen hun wil heeft ‘omhelsd en gezoend’. Eén iemand zegt daar zelfs blauwe plekken aan overgehouden te hebben.

In een verklaring stelt Van Dijk ‘in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest’ te zijn. ‘Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden.’ Hij zegt ‘het onderzoek de ruimte te geven’ en ‘de partij niet in de weg te zitten’. ‘Daarom trek ik mij terug uit mijn politieke functie.’ Van Dijk zetelde sinds 2017 in de Tweede Kamer.

‘Niet passend’

Zijn partij PvdA spreekt van meldingen die de voorbije dagen zijn binnengekomen. Een partijgenote klaagt over ‘een zeer innige knuffel waarbij hij mij ongewoon stevig tegen zich aandrukte en vasthield. Ik was aangeslagen. Het voelde ongemakkelijk, niet passend.’

De vrouwen die Van Dijk nu beschuldigen, verwijzen ook expliciet naar een klacht die al in 2019 door partijgenote Cornelia Klaster is ingediend. Zij verweet Van Dijk handtastelijk te zijn geweest, hoewel ze hem duidelijk had gemaakt dat niet te willen.

De vrouw stapte naar de politie. Die adviseerde haar om haar beklag te doen bij de partijleiding. Maar volgens haar werd de klacht daar niet ernstig genomen. De klacht werd er onontvankelijk verklaard. Toen ze daarover haar beklag deed op Facebook, schakelde de partij een advocaat in, en werd Klaster geschrapt als lid.

De vrouwen die nu melding deden, vragen die klacht ook te herbekijken.