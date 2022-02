TotalEnergies strooit met kortingen in Frankrijk om dure energiefactuur van Fransen te compenseren

De Franse multinational TotalEnergies, die bij ons eigenaar is van Lampiris, strooit met kortingen in Frankrijk. Het bedrijf wil zo de dure energiefactuur van de Fransen wat verzachten.

Concreet zullen klanten uit plattelandsgemeenten met minder dan 6.000 inwoners, vanaf midden deze maand een korting krijgen als ze tanken bij Total. Het gaat om 2 euro op een tankbeurt van 20 liter en 5 euro op een tankbeurt van 50 liter. De kortingen worden toegepast in 1.150 tankstations, voor een periode van drie maanden, kondigde topman Patrick Pouyanné aan.

In Frankrijk is de prijs van motorbrandstoffen ook gestegen naar een recordhoogte, maar tanken is er wel nog altijd goedkoper dan in België.

Cheque

Daarnaast biedt TotalEnergies ook een kortingcheque van 100 euro voor zijn 200.000 klanten die verwarmen op aardgas. Deze klanten hadden het voorbije jaar ook al recht op een energiecheque van de overheid.

“De twee maatregelen vertegenwoordigen een kost van ongeveer 50 miljoen euro, wat overeenstemt met 30 procent van de marge op de gas-, elektriciteits- en brandstofactiviteiten in Frankrijk”, aldus het bedrijf.

Donderdag publiceert TotalEnergies zijn jaarresultaten, waarvan verwacht wordt dat die fors hoger zullen liggen door de stijgende energieprijzen.