Ook op de eerste FIFA-ranking van 2022 staan Rode Duivels helemaal bovenaan (met dank aan Brazilië)

Eerste achtervolger Brazilië had België deze maand van de troon kunnen stoten, maar greep in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK naast de zes op zes die het daarvoor nodig had tegen Ecuador en Paraguay. In de stand loopt België zelfs een klein beetje uit op de Goddelijke Kanaries. Het verschil wordt vijf punten (1828 tegen 1823) tegenover twee punten in de huidige ranking, die op 23 december werd vrijgegeven.

Frankrijk behoudt de derde plaats voor Argentinië, dat over Engeland wipt. De rest van de top tien wijzigt niet met Italië op zes voor Spanje, Portugal, Denemarken en Nederland.

De Rode Duivels spelen hun eerstvolgende wedstrijd op 26 maart. Dat wordt een oefenduel in Dublin tegen Ierland. Er staat eind maart nog een tweede vriendschappelijke match op het programma maar wie daarin de tegenstander wordt, is nog niet geweten.