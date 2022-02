Spaanse politie vuurt tien kogels af op cabrio van Belgische vrouw

De Spaanse politie heeft tijdens een achtervolging tien schoten gelost op de wagen van een Belgische vrouw in Valencia. Zij had geen geldig rijbewijs bij zich en sloeg meerdere keren op de vlucht. Dat melden lokale media.

Het incident deed zich zondag voor in Cabanyal, een wijk in het Spaanse Valencia. Een 44-jarige vrouw met de Belgische nationaliteit werd tegengehouden door agenten, die opgemerkt hadden dat ze een straat was ingereden waar ze eigenlijk niet in mocht. Bij de controle stelde de politie vast dat ze geen rijbewijs bij zich had, maar alleen een kopie van haar rijbewijs.

Toen de agenten haar duidelijk maakten dat dat niet geldig is, werd de vrouw zenuwachtig en sloeg ze op de vlucht. De politie zette de achtervolging in en slaagde er een tweede keer in om haar tegen te houden. Maar ook nu reed ze weer weg. Bij de derde poging om haar tegen te houden loste een agent tien schoten op haar Volvo C70, een cabrio, in de hoop een van haar banden lek te schieten.

De vrouw wist van geen ophouden, maar met de kapotte band raakte ze niet ver meer. Uiteindelijk werd ze opgepakt voor een poging tot aanrijden van een agent en voor gevaarlijk rijgedrag. Ze is overgedragen aan het gerecht en verweerde zich al in de rechtbank door te zeggen dat ze op zoek was naar een parkeerplaats en vervolgens panikeerde toen ze geconfronteerd werd met de politie.