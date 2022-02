Tinder discrimineert op basis van leeftijd

Tinder is een datingapp waarin je op basis van iemands uiterlijk en enkele zinnetjes beslist of je interesse hebt om ermee te chatten en eventueel af te spreken of niet. De app is gratis, maar er is ook een betalende versie waarin je meer mogelijkheden hebt in de zoektocht naar je ultieme match.

Maar, zo blijkt uit onderzoek van wereldconsumentenorganisatie Consumers International, niet iedereen betaalt evenveel voor de betalende versie van de app. De organisatie liet 538 mensen in zes landen - de VS, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, India, Brazilië en Nederland - zich aanmelden voor Tinder Plus en stelde vast dat die andere prijzen voorgesteld kregen zodra ze hun profielgegevens ingegeven hadden.

De bepalende factor blijkt de leeftijd te zijn. Nederland blijkt het land te zijn waar de verschillende tarieven het vaakst voorkomen en waar het verschil in prijs ook het grootst is. Nederlandse gebruikers tussen 30 en 49 jaar betalen gemiddeld 16,77 euro, een flink stuk meer dan wat Nederlanders tussen 18 en 29 jaar moeten neertellen.

Ook in andere landen werd de discriminatie vastgesteld, en Tinder doet geen poging om het te ontkennen. In een mededeling zegt de datingapp dat die prijsverschillen op basis van leeftijd al grotendeels verdwenen zijn en tegen juni wereldwijd verleden tijd zijn.