Franse oud-minister Claude Guéant heeft gevangenis verlaten

Claude Guéant, voormalig Frans minister van Binnenlandse Zaken, heeft woensdag de gevangenis van Volksgezondheid in Parijs verlaten. Dat is vernomen van zijn advocaat. De 77-jarige Guéant zat er sinds 13 december vast, omdat hij niet op tijd de boete en de schadevergoeding had betaald waartoe hij was veroordeeld in een zaak van misbruik van overheidsgeld op het ministerie van Binnenlandse Zaken.