Gemiddelde coronabetoger is ongevaccineerd en voelt zich politiek dakloos

Een meerderheid van de manifestanten die in januari meeliepen met de coronaprotesten in Brussel, identificeert zich niet met een politieke partij. Dat blijkt uit een bevraging van de UAntwerpen. Bovendien liet amper 16 procent zich vaccineren.

Wetenschappers van de Antwerpse onderzoekgroep M²P onderzochten twee coronamanifestaties in Brussel: de mars ‘Jaar van de vrijheid’ op 9 januari, met zo’n 5.000 deelnemers, en de betoging van Europeans United op 23 januari met zo’n 50.000 deelnemers. De onderzoekers bevroegen 223 manifestanten.

Covid Safe Ticket

De meest gehekelde coronamaatregel is het Covid Safe Ticket (CST), blijkt uit de bevraging. Voor 45 procent van de deelnemers was dat het voornaamste motief om mee te stappen. 94,6 procent is het ‘helemaal oneens’ met de maatregel. De verplichte vaccinatie in de zorg (91,4 procent helemaal oneens) en mondmasker voor kinderen (88,7 procent helemaal oneens) vervolledigen de top drie.

Amper 16,4 procent van de respondenten liet zich vaccineren. Ze zijn dan ook unaniem streng voor het Belgische vaccinatiebeleid: 94,6 procent vindt dat er een te hoge druk is om zich te laten vaccineren. 88,7 procent is het (helemaal) oneens met de stelling dat het vaccin de beste manier is om uit de crisis te geraken.

Op politiek vlak kan de meerderheid van de deelnemers (58,7 procent) zich met geen enkele partij identificeren. Betogers die dat wel doen, zitten veeleer bij de extreme partijen: Vlaams Belang (12,1 procent) en PVDA (9,4 procent).

Geen vertrouwen in regering

53,3 procent van de betogers heeft dan ook helemaal geen vertrouwen in de federale regering. Ook de traditionele media krijgen het zwaar te verduren: 64 procent heeft helemaal geen vertrouwen. De betogers halen hun coronagerelateerde informatie hoofdzakelijk uit alternatieve (online) nieuwsmedia (79,7 procent) of van de sociale media (68 procent). 94 procent van de coronabetogers stelt dat mainstream media de coronabetogers doelbewust in een slecht daglicht plaatsen.

De argwaan voor experten is minder extreem: 23,2 procent stelt helemaal geen vertrouwen te hebben in experten. 80 procent van de betogers stelt het evenwel zeer belangrijk te vinden dat er andere wetenschappelijke visies aan bod komen.