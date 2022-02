Wiegendood volgens de crèche, maar er bleek mankement aan bedje: kinderdagverblijf schuldig aan dood baby Margo

Wiegendood, had de verantwoordelijke van kinderdagverblijf Petoetje in Moorsele verklaard aan de ouders van Margo Desnouck. De tien maanden oude baby werd op 10 september 2020 dood teruggevonden in haar bedje.

Pas twee weken later kwamen papa Koen en mama Elke te weten dat hun dochtertje anders om het leven kwam. “De verzorgster vertelde me dat ze Margo gevonden had met haar mondje op de matras”, vertelde mama Elke Desmet op de pleitzitting. “Pas twee weken later werd duidelijk dat Margo met haar hoofdje gekneld geraakt was in het bed.”

Opschorting van straf

Verder onderzoek had uitgewezen dat het bedje waarin Margo lag, niet voldeed aan de normen. Een spijl van het bedje was niet goed verankerd aan het uiteinde en de matras was te klein. Na een reconstructie bleek dat de baby inderdaad klem kon raken tussen die spijlen door de mankementen.

Kon de dood van Margo daarom vermeden worden? Ja, vond de rechter. Coördinator A.V. treft schuld, maar ze kreeg de opschorting van straf. Haar twee medewerkers werden vrijgesproken. Ook het kinderdagverblijf werd verantwoordelijk gesteld en krijgt een boete van 12.000 euro met uitstel.

De ouders van Margo krijgen een schadevergoeding van 52.795,9 euro, maar daar kan nog een stuk bijkomen voor de medische kosten. Daarnaast kregen ook nog anderen die getroffen werden door het overlijden van Margo een schadevergoeding van alles samen 11.500 euro.