Japan gaat gas leveren aan Europa door spanningen tussen Rusland en Oekraïne

De schepen zouden LNG leveren aan Japan, maar zijn nu op weg naar Europa, waar ze deze maand nog zouden aankomen, zei de Japanse minister van Economie, Handel en Industrie Koichi Hagiuda. In maart zouden nog extra schepen richting Europa gestuurd worden.

De minister gaf geen details over de volumes die geleverd en verkocht worden. Hij benadrukte dat Japan eerst en vooral zelf voldoende LNG moet hebben vooraleer er aan Europa geleverd wordt.

Niet veel gas over

Japan is een van de grootste importeurs van LNG. Het land heeft zelf amper natuurlijke energiebronnen en is dus erg afhankelijk van de import van olie en gas. Japan heeft het momenteel zelf ook moeilijk om voldoende LNG in te voeren nu het uitzonderlijk koud is, waardoor er mogelijk niet veel gas overblijft om naar Europa te sturen. Hagiuda geeft echter aan te willen ingaan op de vraag van de Verenigde Staten en de Europese Unie om gas te leveren aan Europa.

Washington en Brussel maken zich zorgen dat Rusland de gaskraan naar Europa dichtdraait bij een escalatie van het conflict rond Oekraïne. Rusland is goed voor ongeveer 40 procent van de Europese aardgasvoorziening en verschillende pijpleidingen lopen via Oekraïne.