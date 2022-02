Tien jaar cel voor kopstuk achter cocaïnewasserij in ouderlijk huis Ben Segers: bijna 1,5 miljoen euro verbeurdverklaard

Het kopstuk van de bende die achter de cocaïnewasserij in Arendonk zit, is door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. De andere beklaagden moeten tot zes jaar naar de cel. Meer dan een miljoen euro wordt verbeurdverklaard. Tijdens het proces vroeg kopstuk E.W. nochtans de vrijspraak.

E.W. (51) vroeg tijdens de behandeling van het dossier de vrijspraak, maar dat heeft niet mogen baten. De man krijgt een veroordeling van tien jaar cel voor zijn aandeel in de cocaïnewasserij in de Huiskens in Arendonk.

In maart vorig jaar troffen de speurders er in een huis en een loods op het eerst zicht een uitgebreid drugslabo aan, maar het bleek uiteindelijk om een cocaïnewasserij te gaan. In een cocaïnewasserij wordt coke uit goederen ‘gewassen’. Het wordt in bronlanden in Zuid-Amerika in de spullen ingewassen, en er nadien met oplosmiddelen als ethanol en aceton weer uitgehaald. Vervolgens wordt het gedroogd en in blokken geperst. Nooit eerder werd er in ons land een cocaïnewasserij van die omvang aangetroffen.

De woning, het ouderlijke huis van acteur Ben Segers, en de loods bleken opgedeeld in verschillende ruimtes, met onder andere een droog- en perslokaal, een bestrijdingslokaal, een wasserij en een opslagruimte voor chemicaliën.

Voor de speurders kwam de wasserij aan het licht na een tip vanuit Nederland: een dag voor de inval werd een auto onderschept met 100 kilogram coke en chemicaliën die in een wasserij gebruikt worden. Op de gsm van de bestuurder stonden foto’s van drukpersen, die twee dagen eerder in Arendonk werden gemaakt. In totaal zou er cocaïne ter waarde van 8 miljoen in blokken geperst zijn geweest. (Lees verder onder de foto)

Colombianen

Veertien betrokkenen moesten zich in de rechtbank verantwoorden, waaronder ook acht Colombianen die in de woning aangetroffen werden. Zij kwamen niet opdagen.

Uit het onderzoek bleek dat E.W. de leidende rol had. “De andere beklaagden beschrijven hem als degene die de opdrachten verdeelde. Hij converseerde ook regelmatig met een Colombiaans nummer. De anderen werkten ondersteunend voor hem: ze reden rond met drugs, haalden Colombianen op, maakten de loods proper, enzovoort”, legde procureur Catherine Dederen uit.

De man ontkende zijn betrokkenheid. “Welke opdrachten zou hij dan gegeven hebben? Hoe leidt het Openbaar Ministerie E.W. naar de cocaïnewasserij? Van DNA-sporen is evenmin sprake”, zei zijn raadsman.

De rechtbank besliste woensdag toch om W. een celstraf van tien jaar op te leggen. 1 miljoen euro, het bedrag dat de man volgens de rechter had verzameld, wordt verbeurd verklaard. De andere beklaagden werden veroordeeld tot zes, vijf, vier en drie jaar cel. De Colombianen krijgen vier jaar celstraf. In totaal wordt er bijna 1,5 miljoen euro verbeurdverklaard.

(Britt Peeters)