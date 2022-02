Vrouw valt twee jonge Belgen aan in Oostenrijkse bar: allebei met verwondingen naar ziekenhuis, vrouw opgepakt

Twee jonge Belgische mannen zijn in het Oostenrijkse Zell am See gewond geraakt na een aanval door een 43-jarige vrouw. Zij had een bierglas kapotgeslagen op het hoofd van een van hen, de andere werd aan zijn hand verwond met de restanten van het glas. Dat meldt de politie van Salzburg.

Het was een 43-jarige Duitse vrouw die zondagavond een 23-jarige Belg op het hoofd sloeg in een après ski-bar in Zell am See. Volgens getuigen kwam dat uit het niets. Door de klap brak het glas en raakte de jongeman gewond aan het hoofd. Een 25-jarige vriend, ook een Belg, kwam tussenbeide. De vrouw verwondde ook hem met een scherf van het glas aan zijn rechterhand. Ze werden allebei door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht.

Uit het onderzoek is gebleken dat de vrouw eerst al twee brandende sigaretten had uitgeduwd op de hand van de 25-jarige Belg. Mogelijk was dat de aanleiding voor de ruzie. De vrouw werd opgepakt en zit in de gevangenis in Salzburg.