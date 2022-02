Jongeman krijgt 18 maanden cel voor seks met 12-jarig meisje

Een 21-jarige man is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan de helft effectief, omdat hij seks had met een autistisch meisje van 12 jaar. Hij zou haar daarna ook bedreigd hebben. Het slachtoffer zat op het moment van de feiten in een instelling. Volgens hem hadden ze een relatie.

De beklaagde zou gedurende drie maanden enkele keren seks hebben gehad met een meisje dat op het moment van de feiten amper twaalf jaar was. Soms was het slachtoffer onder invloed van drugs. Een keer zou hij ook alles hebben gefilmd.

Volgens haar moeder is de man er mee verantwoordelijk voor dat haar dochter ontspoord is. “Mijn cliënte herkent haar dochter niet meer”, zo pleitte de advocaat van de familie van het slachtoffer. “Ze is nog erg jong, maar praat vrijuit over seks, drugs en geweld. Als moeder vreest ze voor blijvende psychologische schade. Daarom vragen we een schadevergoeding.”

De procureur zei dat zowel de beklaagde als het slachtoffer geen onbekende zijn bij het gerecht. “De beklaagde is al langer gekend voor drugs en feiten met jonge meisjes”, zo zei de ze. “Maar ook het slachtoffer is een begrip. Zelfs de jeugdrechter heeft geen grip op haar.” Ze zat een tijdlang in de psychiatrie in Sleidinge, maar daar is ze weggelopen. De man werd woensdag veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan de helft effectief. Hij wordt ook voor tien jaar uit zijn rechten ontzet. Aan de moeder van het slachtoffer moet hij 2.500 euro betalen, aan het meisje zelf 5.000 euro.