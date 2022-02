Europese wetenschappers realiseren met kernfusie recordhoeveelheid energie: “Dit brengt ons in nieuw tijdperk”

Europese wetenschappers zijn er in het JET-laboratorium in Oxfordshire (Verenigd Koninkrijk) in geslaagd om een belangrijke doorbraak te realiseren. Via kernfusie slaagden ze erin een recordhoeveelheid energie op te wekken.

Bij het experiment werd 59 Megajoule energie opgewekt in amper vijf seconden. Dat is meer dan het dubbele van een gelijkaardige test uit 1997 en een nieuw wereldrecord. Ook het feit dat de energie gedurende vijf seconden stabiel bleef, is erg belangrijk. Dat lijkt niet veel, maar in nucleaire termen is dat ontzettend lang, klinkt het.

“Het experiment brengt ons een stap dichter bij kernfusie”, verklaarde doctor Joe Milnes, het hoofd van het labo. “We hebben aangetoond dat we een mini-ster kunnen creëren in onze machine en het daar gedurende enkele seconden kunnen houden en hoge prestaties laten afleveren. Dit brengt ons in een nieuw tijdperk”.

Eindeloze voorraad

Bij kernfusie worden in een reactor de kernen van verschillende atomen samengesmolten, het omgekeerde van kernsplijting. De techniek heeft een enorm potentieel als energiebron, omdat er grote hoeveelheden lichte kernen op aarde aanwezig zijn, met name waterstof, waardoor de brandstof dus nagenoeg eindeloos voorradig is. Ander voordeel is dat er geen broeikasgassen vrijkomen en veel minder radioactief afval dan bij kernsplijting. Kernfusie geldt dus als een “schone en veilige” energiebron. De techniek zou het op termijn moeten mogelijk maken om stoomturbines aan te drijven, die stroom opwekken. Wetenschappers verwachten dat dit in de tweede helft van deze eeuw kan lukken.

Het JET- laboratorium, waar meerdere nationaliteiten aan de slag zijn, experimenteert al bijna veertig jaar rond kernfusie. Het labo werd in 1984 formeel geopend door de Franse president François Mitterand en de Britse Queen. Het labo zal waarschijnlijk na volgend jaar worden ontmanteld. De experimenten met kernfusie zullen dan voorgezet worden in het ITER-complex in het zuiden van Frankrijk, eveneens een internationaal samenwerkingsverband.