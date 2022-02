Antwerps hof van beroep verklaart zich onbevoegd om te oordelen in zaak over Voorpost-spandoek “Stop Islamisering”

Het Antwerpse hof van beroep heeft zich woensdag onbevoegd verklaard om te oordelen in de zaak tegen vier leden van de Vlaams-nationalistische beweging Voorpost die vervolgd werden, omdat ze actie hadden gevoerd met een spandoek waarop ‘Stop Islamisering’ stond.

De vier leden van Voorpost werden in mei vorig jaar veroordeeld tot zes maanden cel omdat ze in mei 2020 met een spandoek met daarop de boodschap “Stop Islamisering” hadden gedemonstreerd op de markt van Mechelen. Ze tekenden beroep aan tegen hun veroordeling, maar het Antwerpse hof van beroep heeft zich nu onbevoegd verklaard om een uitspraak te doen in de zaak.

Volgens het hof gaat het hier om een drukpersmisdrijf dat gericht was tegen een geloofsovertuiging en daarover kan enkel het hof van assisen oordelen.

