Pijnlijke uitschakeling voor Club NXT in Youth League, dat dubbele voorsprong weggeeft tegen Midtjylland

Club NXT is op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Youth League. Voor de tweede keer op rij gaf het een dubbele voorsprong én kwalificatie voor de 1/8ste finales uit handen. Midtylland won in Denemarken met 3-2 na een spectaculaire ommekeer na de rust, waardoor het maandag in de trommel mag met een aantal Europese grootmachten.

Manchester United, Juventus, Real Madrid, Paris Saint-Germain of Dortmund: het is maar een greep uit de ploegen die Club NXT volgende week kan maandag kon loten voor de 1/8ste finales van de Youth League, de Champions League bij de U19. Maar de jonkies van blauw-zwart lieten zich voor de tweede keer op rij pijnlijk ringeloren, deze keer leeftijdsgenoten van het Deense Midtjylland. Woensdagmiddag werd het daar in een rechtstreeks duel 3-2 in de play-offs. Club NXT moest die spelen nadat het op dramatische wijze nog derde werd in een poule met PSG en Manchester City.

Midtjylland slaat terug

De basis voor de kwalificatie leek al vroeg gelegd, met de 16-jarige Nusa als kwelduivel voor de Denen. Op het kwartier had de jonge Noor al twee keer gescoord. Eerst profiteerde Nusa van een fout bij de thuisdoelman, daarna knalde hij zijn tweede van de middag droog tegen de touwen. Ondertussen had Club NXT na een blitzstart ook nog een aantal opgelegde kansen gemist. Club op weg naar een vlotte zege, maar op het halfuur dwarrelde een schot via Hautekiet toch voorbij Lammens: 1-2. De Brugse goalie maakte net als ploegmakkers Sandra en Nusa ook al minuten bij de A-kern.

Die aansluitingstreffer zorgde ervoor dat we na de match toch nog een spannende pot kregen, want Midjtylland werd na de rust dominant. Hautekiet mocht blij zijn dat de bal niet binnen dwarrelde na een matige interventie, daarna moest Lammens zijn eigen foutje herstellen. Op het uur slikte NXT dan toch een gelijkmaker. Simsir slalomde door de Brugse verdediging en schoof onder Lammens. Een dubbele voorsprong te grabbel gooien: het overkwam NXT ook al op die zwarte slotspeeldag tegen PSG. Zou het opnieuw?

Genk wel?

De Denen roken bloed, en Club kwam nog amper over de eigen helft. Het onvermijdelijke gebeurde: Fraulo stond plots alleen voor Lammens, en schoot de 3-2 zowaar door de benen. Een rampscenario voor NXT, dat de moed en de energie niet meer vond om alsnog verlengingen af te dwingen. Twee keer stonden de Brugse jonkies op een zucht van de 1/8ste finales, evenveel keer gaf het een 0-2 uit handen. Midtjylland mag zo op 14 februari in de pot in met een kransje Europese topploegen. Daar kan Genk ook nog bij: het speelt woensdag om 16.00 uur nog thuis tegen Chelsea.