Het advies van coronacommissaris Pedro Facon aan het Overlegcomité, dat wij al konden inkijken, is duidelijk: we kunnen volgende vrijdag schakelen naar code oranje. Naast het openen van de discotheken kan ook het winkelen met twee op de schop en heeft Facon ook een advies klaar over telewerk. En code geel? Daar kan het Overlegcomité zich volgens Facon ook binnenkort al over buigen.