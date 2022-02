Duitse vrouw (43) verwondt twee jonge Belgen in Oostenrijkse après-skibar

De ene skivakantie is de andere niet. En soms liggen de wolfijzers en schietgeweren heus niet verborgen op of buiten de skipiste. Vaak is het ook uitkijken tijdens het après-skigebeuren. Dat hebben twee jonge Belgen aan den lijve mogen ondervinden.

Een 43-jarige Duitse vrouw heeft hen zondagavond verwond in een bar in het Oostenrijkse Zell am See, zo heeft de politie van Salzburg laten weten. Eerst sloeg ze een bierkruik kapot op het hoofd van een 23-jarige landgenoot. Volgens getuigen gebeurde dat zonder aanleiding. De jongeman raakte gewond aan het hoofd.

De 25-jarige vriend van de Belg kwam tussenbeide, maar de Duitse haalde naar hem uit met de resten van de stukgeslagen bierkruik. Hij raakte gewond aan de rechterhand. De twee Belgen werden naar het ziekenhuis gebracht.

Uit het onderzoek is gebleken dat de Duitse vrouw al twee sigaretten opzettelijk op de hand van de 25-jarige Belg had uitgeduwd. Ze is door de politie opgepakt en zit vast in de gevangenis in Salzburg.