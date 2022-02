Herman Van Holsbeeck wordt na 22 dagen vrijgelaten uit de cel

Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck (67) zal onder voorwaarden vrijgelaten worden uit de gevangenis van Sint-Gillis. Dat besliste de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling vandaag. Het is een enorme opluchting voor Van Holsbeeck, die erg te lijden had onder zijn verblijf in de cel onder meer door een recente rugoperatie.

De beslissing om Herman Van Holsbeeck onder voorwaarden vrij te laten kwam er na een lang pleidooi van Van Holsbeecks advocaat Daniel Spreutels vorige week. Twee weken geleden had de raadkamer Van Holsbeecks vrijlating nog geweigerd toen zijn advocaat argumenteerde dat er geen sprake was van “nieuwe feiten” en daarnaast de wankele gezondheid van zijn cliënt inriep. Nu is het wel gelukt om Van Holsbeeck op vrije voeten te krijgen, weliswaar onder voorwaarden. In totaal zat Van Holsbeeck 22 dagen in de cel.

Mitrovic poseert met toenmalig Anderlecht-trainer John van den Brom en Herman Van Holsbeeck net na zijn handtekening bij Anderlecht eind augustus 2013. Zijn overgang naar Newcastle twee jaar later wordt onderzocht door het gerecht. — © BELGA

Herman Van Holsbeeck werd in september 2019 in verdenking gesteld voor witwassen en valsheid in geschrifte. Het gaat om het vermoeden van financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexandar Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco. Dit dossier staat los van Propere Handen, waarin Van Holsbeeck ook wordt beschuldigd van vergelijkbare feiten.

Nadat nieuwe elementen waren opgedoken in het dossier, werd hij op 19 januari vastgezet in de gevangenis van Sint-Gillis. Na drie weken wordt hij nu vrijgelaten.

