Duits bondskanselier Olaf Scholz ziet “vooruitgang” met oog op de-escalatie van spanningen rond Oekraïne

Na de intense diplomatieke inspanningen van de voorbije dagen ziet de Duitse bondskanselier Olaf Scholz “vooruitgang” met het oog op een de-escalatie van de crisis tussen Rusland en Oekraïne. “De missie is de veiligheid in Europa te verzekeren, en ik geloof dat we er zullen geraken”, stelde Scholz woensdag tijdens een persconferentie met zijn Deense ambtgenote Mette Frederiksen.

“Als jullie vergelijken met de situatie enkele weken geleden, zijn er nu bilaterale gesprekken tussen de Verenigde Staten en Rusland, er wordt gesproken tussen de NAVO en Rusland (...), er zijn ook gesprekken over de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die opnieuw een discussieplatform is over de veiligheid in Europa”, aldus de opvolger van Angela Merkel.

Scholz kreeg de voorbije dagen kritiek wegens zijn discrete opstelling in de oplopende spanningen tussen Moskou en Kiev. Hij zou zich ook te inschikkelijk gedragen tegenover Rusland. De voorbije dagen is de Duitse regeringsleider echter op alle fronten aanwezig. Maandag was hij op bezoek bij de Amerikaanse president Joe Biden. Volgende week trekt Scholz naar Oekraïne en Rusland.