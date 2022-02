West Ham geeft Zouma “grootst mogelijke boete” na mishandeling kat

West Ham heeft aangekondigd zijn Franse verdediger Kurt Zouma “de grootst mogelijke boete” te hebben gegeven, daags nadat een video was opgedoken waarin hij zijn kat mishandelde. De maximumboete die een club aan zijn speler kan opleggen bedraagt gewoonlijk twee weken salaris. In het geval van de Fransman zou dit neerkomen op in totaal bijna 300.000 euro.

“De speler accepteerde onmiddellijk de boete en vroeg om het bedrag te doneren aan een dierenrechtenorganisatie”, liet de club weten.

Op de video, die dinsdag uitlekte, is te zien hoe Zouma zijn kat achtervolgt, een trap geeft, een schoen toegooit en ook nog een slag op de snuit geeft terwijl het dier zich in de armen van een kind bevindt. Het hele gebeuren speelde zich af met gelach in de achtergrond en lachende emoji’s die ingebed zijn op de beelden. Volgens de Sun zou Zouma furieus geweest zijn nadat de kat per ongeluk een vaas had omgestoten en een lamp had uitgetrokken.

Zouma bood nadien in een persbericht zijn excuses aan. “Ik wil me verontschuldigen voor mijn acties, waarvoor er geen excuses zijn. Ik wil ook sorry zeggen aan de mensen die onder de indruk waren van de beelden. Ik verzeker iedereen dat het goed gesteld is met mijn twee katten en dat ze in goede gezondheid verkeren. Ook West Ham veroordeelde het voorval meteen. “We zullen de zaak intern behandelen, maar benadrukken dat we in geen geval geweld tegen dieren goedkeuren”, klonk het. (belga)