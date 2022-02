Wereldrecord gebroken in kernfusie-experiment, Belg werkt mee aan baanbrekend onderzoek: “Ons hart begon te kloppen”

Europese wetenschappers zijn tot een belangrijke doorbraak gekomen in het onderzoek naar kernfusie in het JET-labo (foto)

Een team van Europese wetenschappers is tot een belangrijke doorbraak gekomen in het onderzoek naar kernfusie: tijdens een experiment is het gelukt om een recordhoeveelheid energie op te wekken. Onder hen is ook de Belgische kernfysicus Jef Ongena, die spreekt van een zeer belangrijke stap voor de toekomst. Maar betekent dit ook dat dé oplossing is gevonden voor het energieprobleem?