Belgische profclubs maken samen bijna 140 miljoen euro verlies, Anderlecht spant de kroon

25 Belgische profclubs hebben in 2021 samen 139,65 miljoen euro verlies gemaakt. Dat blijkt uit cijfers waarop de Licentiecommissie zich baseert om te oordelen of voetbalclubs hebben gezondigd tegen de regels van Financial Fair Play (FFP). Omdat clubs de impact van de pandemie mogen verrekenen, ging niemand in de fout tegen de FFP-regels, maar eens te meer wordt duidelijk dat corona een bloedbad heeft aangericht in het Belgisch (prof)voetbal.

De regels van de Financial Fair Play moeten verhinderen dat clubs systematisch enorme verliezen maken en die ongebreideld toedekken met geld van rijke investeerders. De algemene regel geldt dat clubs in de voorbije drie seizoenen niet meer dan 5 miljoen euro verlies mogen maken, maar dan zouden de clubs door de gevolgen van de coronapandemie massaal onder de lat gaan. Daarom is beslist dat de clubs hun verliescijfers mogen corrigeren met de impact van de pandemie. En zo passeert iedereen ondanks de vele rode cijfers toch de toets van het “maximaal aanvaardbaar verlies”.

Er is ook flink wat vers kapitaal in de Belgische clubs gepompt: 90 miljoen euro in 2021 en bijna evenveel in 2022.

De cijfers van de Licentiecommissie.

Anderlecht is al enkele jaren een van de meest in het oog springende clubs als het over financiën gaat. Ook nu. Ondanks de inspanning van het nieuwe bestuur om de financiën op orde te krijgen, werd er het afgelopen jaar 29,35 miljoen euro verlies gemaakt. Daartegenover stond een kapitaalsinjectie van 5 miljoen euro. In 2022 komt daar nog eens 29 miljoen euro bij. In vier jaar tijd zullen de aandeelhouders liefst 61,34 miljoen euro vers kapitaal in de club gepompt hebben.

Antwerp spant wat dat betreft de kroon. Zoals bekend is bouwondernemer Paul Gheysens daar de sterke man die systematisch verliezen bijpast. In vier jaar werd er 81,78 miljoen euro in The Great Old gepompt. Bij Club Brugge liet, zoals bekend, het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital de overname van 25 procent van de aandelen voor 30 miljoen euro gepaard gaan met een investering van 20 miljoen euro cash.

Paul Gheysens is de eigenaar en suikeroom van Antwerp. In vier jaar tijd werd er 81,78 miljoen euro in de club gepompt. — © carlo coppejans

Opvallend is ook dat bij Westerlo, de kampioen in 1B, voor 2022 een kapitaalsinbreng van 17,95 miljoen euro is voorzien. Westerlo is in Turkse handen.

Slechts zes van de 25 onderzochte profclubs maakten het voorbije boekjaar winst. Sporting Charleroi en Club Brugge zijn de beste leerlingen van de klas met respectievelijk 1,48 miljoen euro en 1,35 miljoen euro winst na belastingen.