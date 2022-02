Pas eind januari ingevoerd, maar Frankrijk overweegt “pass vaccinal” binnenkort alweer te schrappen

Op maandag 24 januari van dit jaar trad de “pass vaccinal” of vaccinatiepas in werking in Frankrijk. Sindsdien moet iedereen die ouder is dan zestien jaar en die aan een evenement wil deelnemen, op café of restaurant wil gaan of het openbaar vervoer wil nemen, kunnen bewijzen dat hij of zij gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Intussen evolueert het aantal dagelijkse besmettingen in Frankrijk - net als bij ons - in de gunstige richting en wordt er al nagedacht om de vaccinatiepas weer af te schaffen. “De daling is ingezet en we hebben redenen om te hopen dat we eind maart, begin april de pas kunnen opheffen”, aldus Attal. “De gezondheidssituatie zal tegen dan mogelijk voldoende verbeterd zijn.”

Toeval op niet: de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen staan begin april gepland, meer bepaald op zondag 10 april.