“Als je moet versoepelen, kies dan voor kinderen”: onderwijsministers willen kinderen in lagere school bevrijden van mondmasker

Wanneer we van code rood naar code oranje gaan, moet de eerste maatregel de afschaffing van de mondmaskers in het lager onderwijs zijn. De verschillende ministers van Onderwijs zijn het daar woensdag tijdens een overleg over eens geworden. “Nu het virologisch beter gaat, moeten we meer aandacht besteden aan het comfortabel leren”, verklaarde Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) daarover in het Vlaams Parlement.

Omikron is ondertussen over zijn piek. Hoewel het aantal sterfgevallen nog stijgt, nemen de ziekenhuisopnamen lichtjes af en daalt het aantal besmettingen spectaculair. Volgens minister Weyts is die verbetering zeker ook vast te stellen in de scholen. Waren er twee weken geleden nog 102 scholen gesloten, dan zijn dat er momenteel nog 2: één basisschool en één secundaire school. Al heeft dat uiteraard ook te maken met de afschaffing van de quarantainregels in het onderwijs, ook twee weken geleden.

Nu de situatie overal verbetert en iedereen schreeuwt om versoepelingen, moet dat voor Weyts ook in het onderwijs gebeuren. De N-VA-minister zat woensdagvoormiddag met virologen, biostatistici, pediaters en zijn Frans- en Duitstalige collega’s samen en de conclusie daar was dat er sowieso prioriteit moet worden besteed aan kinderen. “Wanneer we moeten overschakelen naar code oranje is een zaak van het Overlegcomité, maar als dat gebeurt, moet er prioriteit worden gegeven aan kinderen. En dan moeten we op zijn minst in het basisonderwijs afstappen van de mondmaskerplicht. Ik weet dat er veel pleidooien zijn om te versoepelen, maar als je moet kiezen, kies dan voor kinderen,” benadrukte Weyts woensdag op vragen in het Vlaamse halfrond.

Naar 10 of 12 jaar

Ook de andere Vlaamse meerderheidspartijen zitten op die lijn. Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) hield het pleidooi maandag al in een interview met onze krant en herhaalde dat woensdag ook nog eens in het Vlaams Parlement. “Op café mogen we met 6 aan een tafel zitten zonder mondmasker. En als we straks overstappen naar code oranje mag het masker in de horeca net zoals het sluitingsuur zelfs helemaal weg en mogen we zelfs gaan fuiven en naar discotheken. Dan kan het toch niet dat het mondmasker op school wel nog zou moeten?”

Eerder woensdagnamiddag liet de minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet al een gelijkaardige boodschap horen. Hij beklemtoonde dat hij vrijdag op de volgende vergadering van het Overlegcomité zal pleiten voor het loslaten van de mondmaskerplicht op school. Volgens de MR-politicus zal de discussie er onder meer gaan over het optrekken van de leeftijd van 6 naar 10 of 12 jaar. Leerlingen uit het middelbaar onderwijs zouden dan later aan de beurt komen, gaf ook Weyts nog mee.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) drong in het Vlaams Parlement aan op een andere versoepeling: die voor telewerk. Momenteel moeten werknemers vier dagen per week thuiswerken. Crevits wil af van die verplichting en er een sterke aanbeveling van maken.

