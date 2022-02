Lukaku schiet Chelsea tegen Al-Hilal naar finale WK voor clubs

Champions League-winnaar Chelsea was ook zonder de Covid-positieve coach Thomas Tuchel een klasse te sterk voor Al-Hilal, de winnaar van de Aziatische variant van de Champions League. Iets voorbij het halfuur scoorde Lukaku de openingstreffer, dat het enige doelpunt van de avond zou blijven. Onze landgenoot scoorde een makkelijke rebound.

Het was pas het negende doelpunt in alle competities voor Lukaku dit seizoen. Zijn vorige treffer dateerde van ruim een maand geleden, in de FA Cup tegen Chesterfield (5-1). In de Premier League is het al van 26 december 2021 geleden dat Lukaku scoorde, maar hij is dan ook geen titularis meer bij The Blues.

In de tweede helft kwam Al-Hilal een paar keer opzetten, maar het bleef 0-1.