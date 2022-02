Youri Tielemans wil hogerop: Rode Duivel maakt zich op voor vertrek bij Leicester deze zomer

Man United trekt aan zijn mouw, maar is niet de enige gegadigde. Youri Tielemans (24) maakt zich op voor een transfer deze zomer. De besprekingen die Leicester City voerde om zijn contract te verlengen, draaiden op niets uit. Het gevolg is dat de Rode Duivel nog maar tot juni 2023 vastligt en The Foxes geen buitensporige transferprijs meer kunnen vragen. Tielemans zelf ambieert een topclub met titelambities.

Jürgen Geril