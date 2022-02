Al-Duhail en Alderweireld winnen makkelijk dankzij treffer van Junior Edmilson

Junior Edmilson (hier op archiefbeeld) was trefzeker voor de club van Alderweireld. — © ISOPIX

Halverwege had de thuisploeg, met Toby Alderweireld centraal achterin, al een dubbele voorsprong te pakken via Michael Olunga (23’) en Tae-Hee Nam (45’). In de tweede helft diepten alweer Olunga (56’) en Junior Edmilson (61’, ex-STVV en ex-Standard) verder uit. Amjed Attwan (90’+3’) redde de eer met een penalty.

Al-Duhail is tweede in het klassement met 39 punten, op zeven stuks van competitieleider Al-Sadd. Laatstgenoemde heeft bovendien nog twee inhaalwedstrijden voor de boeg. (belga)