Waals meisje (17) dat aan zwangerschapsontkenning leed, doodt haar kindje meteen na bevalling

Een zeventienjarig meisje uit de provincie Luxemburg heeft dinsdag haar pasgeboren baby gedood. Het meisje, dat niet zou hebben geweten dat ze zwanger was, gooide de baby meteen na de bevalling door een raam. Het kind overleefde de val niet.

De feiten dateren van dinsdagnacht. Het Waalse meisje was alleen thuis toen ze plots moest bevallen. Waarom ze het precies deed, is niet duidelijk, maar meteen na de geboorte gooide het tienermeisje de baby (het geslacht van het kindje werd niet bekendgemaakt) door een raam. Het kindje overleefde de val niet.

Volgens de Franstalige krant Sudinfo zou het meisje aan zwangerschapsontkenning hebben geleden en wist ze helemaal niet dat ze zwanger was. “De plotselinge confrontatie met de realiteit staat dan gelijk aan een trauma, vaak versterkt door het gehuil van de baby, wat een enorme stressreactie kan veroorzaken”, zo schreef dokter Amélie Josset eerder in een artikel over het weinig gekende fenomeen. “Soms met dramatische gevolgen.”

Woensdag werd een autopsie uitgevoerd op de pasgeborene, het tienermeisje werd naar het ziekenhuis gebracht voor medische verzorging. Omwille van de gevoeligheid van de zaak werden er extra details bekendgemaakt over de zaak.