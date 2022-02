Ajax-coach Ten Hag over seksueel overschrijdend gedrag Overmars: “Rampzalig voor de vrouwen”

Ajax-trainer Erik ten Hag wist niet wat hij hoorde toen bleek dat Marc Overmars ging vertrekken bij Ajax omdat de directeur voetbalzaken zich gedurende een langere periode schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. “Ik was totaal verbijsterd”, zei hij vlak voor het bekerduel met Vitesse voor de camera van ESPN. “Dit is rampzalig. Met name voor de gedupeerden, voor de vrouwen. Daar heb ik het moeilijk mee.”

“Iedereen verwerkt dit voor zichzelf”, zei Ten Hag. “Ik trek me dan vaak terug. Ik ben wat stiller en heb wat minder energie. Maar in de eerste uren en eerste dagen is het moeilijk.”

Ten Hag had een goede band met Overmars, die hij leerde kennen bij Go Ahead Eagles. Overmars was daar hoofd technische zaken en Ten Hag hoofdtrainer. Vier jaar geleden werd Ten Hag op voorspraak van Overmars coach van Ajax.

Met Ten Hag in de dug-out en Overmars als directeur voetbalzaken vond Ajax de afgelopen jaren aansluiting bij de Europese subtop. Ten Hag en Overmars werkten niet alleen professioneel nauw samen. “Met het woord vriend moet je voorzichtig zijn. Maar in het geval van Marc kan ik dat wel zeggen”, zei Ten Hag vorig jaar.

“Daarom komt dit ook hard aan”, zei Ten Hag over de reden van het vertrek van Overmars. “Maar mijn eerste gedachten gaan nu naar de vrouwen. Ook ik ken niet alle feiten. Dat heeft ook met privacy te maken. Er zijn stappen genomen. Daar zal wel aanleiding voor zijn.” (belga)