1B: Koploper Westerlo gaat zwaar onderuit tegen Deinze

Vreugde bij Deinze, dat de leider in 1B een zware nederlaag aansmeerde. — © BELGA

Deinze heeft competitieleider Westerlo in een inhaalwedstrijd van de 17e speeldag in de 1B Pro League een droge 0-3 aangesmeerd.

De Kemphanen moesten al snel achtervolgen na een vroege goal van Lennart Mertens (10’). In de tweede helft troffen de Oost-Vlamingen zelfs nog twee keer raak in het Kuipke via Bafode Dansoko (61’) en Dylan De Belder (76’).

Ondanks de duidelijke nederlaag blijft Westerlo wel comfortabel aan de leiding met 40 punten. Dat zijn respectievelijk acht en tien punten meer dan eerste achtervolgers RWDM (32 punten) en Waasland-Beveren (30 punten). Deinze volgt op de vierde plaats met 28 punten. (belga)