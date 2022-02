Politie Londen gaat “kerstquiz” van Boris Johnson mogelijk toch onderzoeken na opduiken nieuwe foto

Een geopende fles bubbels, een begonnen pakje chips, een stafmedewerker met een paarse kerstslinger rond zijn nek én Boris Johnson. Dat is allemaal te zien op een pas gepubliceerde foto die de Britse premier opnieuw in nauwe schoentjes brengt. Zeker nu de Londense politie omwille van de foto gezegd heeft mogelijk toch een onderzoek te zullen voeren naar die verboden “kerstquiz” in Downing Street 10.

15 december 2020. In Londen gelden zeer strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is onder meer verboden voor bedrijven om kerstfeestjes te organiseren en ook op privévlak is het niet toegestaan voor leden van verschillende gezinnen om binnenshuis samen te komen. Maar toch vindt er die dag een “kerstquiz” plaats in Downing Street 10, de officiële ambtswoning van premier Johnson.

Toen het nieuws bekendraakte, verklaarde een woordvoerder dat de premier “een korte tijd virtueel had deelgenomen aan een quiz om het personeel te bedanken voor het harde werk tijdens de pandemie”. Hij zou alleen wat vragen hebben voorgelezen vanachter zijn laptop.

Hoewel deze kerstquiz al onder de loep werd genomen door de Londense politie, besloten de speurders dat er niet voldoende bewijs was voor een strafrechtelijk onderzoek. Maar die beoordeling wordt nu herzien, aldus Britse media. Mogelijk wordt de kerstquiz nu toegevoegd aan een lijst met twaalf andere vermeende lockdownfeestjes in Downing Street 10 die deel gaan uitmaken van het onderzoek.

De reden daarvoor? Het opduiken van een nieuwe foto die volgens de Britse krant The Mirror zou dateren van diezelfde 15e december 2020. Op de foto is Boris Johnson te zien in het gezelschap van enkele medewerkers. In het kantoor staat onder meer ook een geopende fles bubbels en een open pakje chips. Een van de medewerkers draagt een paarse kerstslinger, een andere in de achtergrond draagt een kerstmuts.