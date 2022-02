“Hij is de grondlegger van de Gouden Generatie”: waarom nu ook Real Madrid bij kinesist Lieven Maesschalck komt aankloppen

“Er is geen geheim.” Dat zijn de woorden van kinesist Lieven Maesschalck (58) over zijn succes. Moeilijk te geloven nu de wereldwijde autoriteit in zijn vak sinds kort zeer intensief samenwerkt met Real Madrid. Wij zochten en vonden: het mysterie van de wonderlijke handen van Maesschalck ontrafeld. “Met Lieven ben je drie stappen voor op de anderen.”