De grootste rekruteringscampagne voor scheidsrechters ooit in ons land trekt (di)vers bloed naar de groene mat. Een van de nieuwkomers: Shania Alliet. Amper 15 jaar én een meisje. Ja, ze kreeg al verwensingen naar haar hoofd geslingerd. Maar daar trekt ze zich niets van aan. “Als ik later scheidsrechter ben in eerste klasse ga ik ook tegen commentaar moeten kunnen.”