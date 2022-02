Incident waarbij buschauffeur leerling ‘kalmeerde’ met ducttape krijgt staartje: minister Peeters opent onderzoek

Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) laat onderzoeken hoe het is kunnen gebeuren dat een buschauffeur op een bus van het buitengewoon onderwijs ducttape gebruikte om een leerling rustig te krijgen. Het onderwerp komt donderdag ook aan bod in het Vlaams Parlement.

Mobiliteitsminister Lydia Peeters reageerde “vol afschuw en ongeloof” op het nieuws dat een 16-jarige jongen door een buschauffeur met ducttape werd beplakt om hem rustig te krijgen. “We zouden liever verhalen horen over kinderen die ’s ochtends wat langer aan de ontbijttafel kunnen zitten voor de bus komt.” De minister verwees daarmee naar problemen met het busvervoer waardoor leerlingen in het buitengewoon onderwijs vaak uren onderweg zijn van en naar school.

Peeters laat nu onderzoeken hoe het incident is kunnen gebeuren en op welke manier is ingegrepen. “Dit dateert van half januari en toch hebben we het via de media moeten vernemen”, klinkt het op haar kabinet. “Waarom werden wij niet op de hoogte gebracht, terwijl het om een dossier gaat waar we zo hard op inzetten?”

Het incident komt donderdag ook aan bod in de commissie van het Vlaams Parlement. “Het is niet te vatten dat er op die bus een chauffeur én een begeleider aanwezig waren”, klinkt het nog bij de minister. “Dit is dramatisch voor zulke kwetsbare leerlingen.”