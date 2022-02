Pep Guardiola na avondje uit van Jack Grealish: “Boete omdat ik niet uitgenodigd was”

Manchester City-manager Pep Guardiola heeft ironisch gereageerd op een TikTok-video waarop Jack Grealish te zien was tijdens een avondje uit met ploegmaats Kyle Walker and Riyad Mahrez. “Of ze een boete krijgen? Ja, omdat ze mij niet uitgenodigd hebben”, zei Guardiola op zijn persbabbel voor de match tegen Brentford.

Er was heel wat te doen over de video, hoewel de spelers geen regels overtraden. Hun uitje vond plaats na de 4-1-zege tegen Fulham in de FA Cup, wat was toegestaan, en Engeland heeft de coronamaatregelen intussen losgelaten. De bewering dat Grealish dronken zou zijn geweest, werd ontkend en kon niet worden bewezen.

Maar Grealish werd enkele maanden geleden wél eens door Guardiola uit de selectie gelaten omdat de Spaanse manager niet tevreden was over hoe de Engelse aanvaller ’s ochtends op de club toekwam na de 7-0-zege tegen Leeds. Dat leidde tot speculaties, die Guardiola met een kwinkslag de kop indrukte.