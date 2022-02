Meisje (15) verkracht en voor dood achtergelaten: jongeman aangehouden, nadat hij zichzelf meldt bij de politie

De onderzoeksrechter in Luik heeft een verdachte aangehouden voor de verkrachting van een vijftienjarig meisje uit Herstal. Het zieltogende meisje lag achter een bushokje en werd door voorbijgangers opgemerkt. Ze verkeerde een tijdje in levensgevaar maar dat zou nu geweken zijn.

De feiten gebeurden vorige week zaterdag maar raakten pas onlangs bekend. Een meisje van 15 jaar werd in de Rue de Hermée in Herstal werd die ochtend rond half acht aangetroffen door voorbijgangers. Ze was voor dood achtergelaten en lag met zware letsels in het gezicht en over heel het lichaam, zieltogend achter een bushokje. Volgens de getuigen had ze heel veel bloed verloren. Ze was verkracht en had zware klappen gekregen in het gezicht.

Het meisje was die avond samen met een vrienden naar een feestje geweest in Basse-Meuse. Later, rond 2.40 uur ’s nachts zou ze gezien zijn in het gezelschap van twee jonge mannen in een benzinestation verderop in Montegnée. Het trio had er alcoholische drank en snacks gekocht en vertrokken met hun auto.

Uren later werd ze dus aangetroffen achter dat bushokje. Ze werd meteen naar een ziekenhuis in Herstal gebracht maar gezien het levensgevaar werd ze getransfereerd naar een hospitaal in Luik. waar ze geopereerd is. Sindsdien is het levensgevaar geweken.

Het parket in Luik wil voorlopig niet communiceren in de zaak, maar uit goede bron vernam de krant La Meuse dat er een verdachte J. is opgepakt. De man zou zichzelf aangeboden hebben bij de politie nadat hij vernomen had dat de familie van het slachtoffer naar hem op zoek was. De onderzoeksrechter heeft J. uiteindelijk aangehouden op verdenking van verkrachting, slagen en verwondingen en vernederende behandeling.

De man beweert dat hij niets met de feiten te maken heeft. Hij geeft wel toe dat hij een deel van de avond met het slachtoffer heeft doorgebracht. Maar volgens zijn verklaring zou hij haar om 6 uur ’s ochtends veilig en wel thuis hebben afgezet. Of de man die versie volhield bij de onderzoeksrechter is niet duidelijk. Hij verschijnt volgende week voor de onderzoeksrechter in Luik.