Pedro De Bruyckere getuigt over studente die hem oneerbaar voorstel deed: “Als ik haar punten aanpaste, zou ze het me aangenaam maken”

De bekende pedagoog Pedro De Bruyckere heeft op zijn blog getuigd over een studente die tijdens een mondeling examen haar lijf in de strijd wilde gooien voor betere punten. Allesbehalve een MeToo-verhaal zoals er de voorbije dagen veel opdoken in het hoger onderwijs, zegt hij zelf. “Maar heel soms liggen de machtsverhoudingen even omgekeerd.” De universiteiten erkennen dat het gebeurt, al blijven meldingen zeldzaam.