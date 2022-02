Ajax en AZ na doelpuntenkermis naar halve finales beker

Ajax speelde in de eigen Johan Cruijff Arena in een heruitgave van de finale van vorig jaar gastheer voor Vitesse, dat geen beroep kon doen op de geschorste Loïs Openda. Na de eerste helft was het al mission impossible voor de bezoekers na goals van Antony en twee keer Haller. In de tweede helft zorgden Dusan Tadic en Antony de forfaitscore.

AZ kende tegelijkertijd weinig moeite op het veld van RKC, met basisspelers Lennerd Daneels en Thierry Lutonda. In de eerste 45 minuten scoorde de uitploeg drie keer via Dani de Wit, Vangelos Pavlidis en Jesper Karlsson. Invaller Zakaria Aboukhlal (71.) deed ook nog zijn duit in het zakje met de vierde Alkmaarse treffer.

Donderdag is er de vierde en laatste affiche in de kwartfinales tussen NEC en Go Ahead Eagles.(belga)