Huizenprijzen stijgen forser dan die voor appartementen in Vlaamse provinciehoofdsteden

Een huis kopen werd vorig jaar in de Vlaamse provinciehoofdsteden gemiddeld 8,4 procent duurder. De prijs voor een appartement steeg minder snel, met gemiddeld 6,2 procent. Dat blijkt donderdag uit de Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot) over vastgoed in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven. In 2020 bedroeg de gemiddelde prijsstijging voor een huis er nog 6,8 procent en voor een appartement 7,5 procent.

Van de provinciehoofdsteden was Leuven vorig jaar de duurste stad om een woonhuis te kopen. De prijs bedroeg er gemiddeld 445.864 euro. Hasselt was het goedkoopst met een gemiddelde prijs van 307.710 euro voor een woonhuis. Een appartement was het afgelopen jaar het goedkoopst in Hasselt (240.107 euro) en het duurst in Gent (299.581 euro).

Notaris.be stelt vast dat er vorig jaar iets minder jonge kopers waren in de Vlaamse provinciehoofdsteden, maar dat het aandeel kopers in de categorie 31 tot 50 jaar in de lift zat. In 2021 was 26,3 procent van de kopers in de Vlaamse provinciehoofdsteden 30 jaar of jonger. In 2020 bedroeg hun aandeel 27,9 procent. In het afgelopen jaar was het aandeel jonge kopers het grootst in Antwerpen (28,4 procent was er 30 jaar of jonger) en Gent (26,9 procent). In Leuven was het aandeel jonge kopers het kleinst: 20,9 procent.

“Net zoals op nationaal niveau steeg het aandeel van de kopers tussen 31 en 50 jaar”, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. “In 2021 bedroeg hun aandeel in de Vlaamse provinciehoofdsteden 49,2 procent, in 2020 ging het om 47,8 procent. Deze groep kopers was vooral actief in Gent (51,3 procent) en het minst actief in Brugge (45,2 procent). Kopers tussen 51 en 65 jaar kochten vooral in Leuven (25,1 procent), 65-plussers vooral in Brugge (7,5 procent).”