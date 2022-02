Een derde van alle artsen in ons land overweegt te stoppen

Heeft de overheid de pandemie op de juiste manier aangepakt? Een ruime meerderheid van de bevraagde artsen vindt alvast van niet. Van de 1.130 respondenten vindt 38 procent het resultaat slecht, nog eens 24 procent vindt de aanpak zeer slecht. Slechts een kwart oordeelt dat de overheid goed werk leverde.

Een derde van de bevraagde artsen geeft aan niet zeker te zijn met het beroep door te willen gaan. Dat is een erg pijnlijke vaststelling omdat ons land nu al met een tekort aan onder meer huisartsen kampt.

De verhouding Nederlandstalige en Franstalige respondenten is in de enquête ongeveer gelijk, maar het is onduidelijk of de bevraging wetenschappelijk helemaal representatief is. De Artsenkrant heeft over het algemeen een iets ouder publiek. “Deze bevraging had geen wetenschappelijke pretenties”, zegt Geert Verrijken, hoofdredacteur van de Artsenkrant. “Maar over het algemeen zijn de grote tendensen in de resultaten duidelijk.”

Vandenbroucke

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) krijgt in de bevraging nipt een onvoldoende. Toch tonen vier op de tien zich voorstander van Vandenbrouckes plannen om de erelonen van artsen flink te herzien. Dat zal vooral negatief uitvallen voor artsen die flink verdienen omdat ze met technologisch hoogstaande middelen werken.

“Vier op de tien artsen vinden het een goed idee om aan de vergoeding van hun eigen beroepsgroep te sleutelen, dat is niet weinig”, zegt Verrijken. “Ik denk dat Vandenbroucke daarmee een drukkingsmiddel heeft om zijn plan door te zetten.” Zo’n 30 procent vindt het voorstel weliswaar slecht tot zeer slecht.