Schermutselingen tussen politie en antivaxers voor Nieuw-Zeelands parlement

Nabij het Nieuw-Zeelandse parlement in Wellington zijn donderdag schermutselingen uitgebroken tussen de politie en ruim 150 antivaxers. De groep voert er al drie dagen actie. Donderdagochtend ging de politie over tot arrestaties en werden een vijftigtal mensen opgepakt. Premier Jacinda Ardern vindt het tijd dat er een einde komt aan de protesten.

De ordediensten kwamen tussenbeide om de betogers uit elkaar te drijven en vooral het geïmproviseerde kamp te ontmantelen. De betogers voerden intussen haka’s uit, ceremoniële dansen van de Maori’s. De politie had de groep gewaarschuwd dat ze opgepakt konden worden als ze niet zouden vertrekken. Bij de actie moesten de agenten ook in de klappen delen.

De betoging in Nieuw-Zeeland is geïnspireerd op de truckersbetoging die eind januari begon in Canada. Dinsdag bezetten honderden caravans en vrachtwagens de regeringswijk in Wellington, maar de meesten vertrokken na 24 uur. Een harde kern bleef hangen, en nam zich voor om te blijven “zolang als nodig” is.

Premier Ardern, die deze week herhaaldelijk zei dat inwoners het recht hebben te demonstreren, zei donderdag in een persconferentie dat er “ook regels zijn over wat er rondom het parlementsgebouw mag gebeuren”. Ze benadrukte dat de demonstranten een minderheid vertegenwoordigen. Haar regering nam de afgelopen twee jaar zeer strenge coronamaatregelen, waardoor het aantal besmettingen en de sterftecijfers zeer laag bleven. Daarnaast is 94 procent van de Nieuw-Zeelanders volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.