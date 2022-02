Coronapas en testen (bijna) volledig geschrapt in Zweden, en Verenigd Koninkrijk wil zelfs nog verder gaan

Voor de minister van Volksgezondheid in Zweden is de pandemie zoals we die kennen voorbij. Het land schrapt bijna alle beperkingen en stopt ook met bijna alle tests. De Britse premier Boris Johnson uit gelijkaardige voornemens: hij wil op 24 februari het eerste land worden dat “leeft met Covid”.

Denemarken was eerst, vorige week. Daar zijn de mondmaskers, de afstandsregels en de coronapas naar de prullenbak verwezen. Zelfs isolatie hoeft niet meer, al adviseert de regering wel nog om bij symptomen minimaal vier dagen thuis te blijven.

Zweden ging woensdag zijn buurland achterna. Het land verkiest al sinds het begin van de pandemie adviseren boven verplichten en verbieden, en heft nu de meeste beperkingen op. Cafés en restaurants mogen weer onbeperkt openblijven, zalen mogen weer zo veel gasten ontvangen als ze willen.

Geen testen meer

Er zijn niet alleen geen coronapassen meer nodig, je wordt in Zweden ook niet meer getest. Zelfs niet als je symptomen hebt. “We hebben het punt bereikt waar de kost ervan niet meer te verantwoorden is”, zegt de baas van de Overheidsdienst Volksgezondheid. Alleen personeel in de zorgsector en de meest kwetsbaren krijgen nog een gratis test als ze symptomen hebben, anderen krijgen simpelweg de raad om thuis te blijven als ze denken dat ze corona hebben.

“Van de pandemie zoals we die nu kennen, zou ik zeggen dat ze voorbij is”, zegt minister van Volksgezondheid Lena Hallengren aan Dagens Nyheter. “De pandemie is nog niet voorbij, maar in termen van restricties en snelle veranderingen wél.”

VK gaat nog verder

De Britse premier Boris Johnson wil nog een stap verder gaan dan Zweden, door nog deze maand alle restricties en zelfs de verplichte zelfisolatie op te heffen. Hij verraste vriend en vijand door dat woensdag plots aan te kondigen. In het Verenigd Koninkrijk zouden de meeste coronarestricties op 24 maart vervallen, maar Johnson wil dat met een maand vervroegen en meteen ook de isolatieregels schrappen.

Volgens critici doet hij die uitspraak om de aandacht af te leiden van Partygate – een nieuwe foto van een feestje tijdens de lockdown leek hem opnieuw in verlegenheid te gaan brengen. Johnson had het in het parlement plots over “bemoedigende trends”, maar de Schotse ministers riepen hem meteen op om meer duidelijkheid te geven over wat hij bedoelt voor hij zoiets aankondigt.